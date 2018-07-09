«Обозреватель» вспомнил яркие цитаты Лии Ахеджаковой в юбилей актрисы

Народная артистка России Лия Ахеджакова отмечает своё 80-летие. Издание «Обозреватель» вспомнило самые яркие высказывания актрисы, которая имеет активную гражданскую позицию по спорным для Украины и России вопросам.

Народная артистка России Лия Ахеджакова 9 июля 2018 года отмечает своё 80-летие. Как пишет «Обозреватель», от публичного празднования она в очередной раз наотрез отказалась и уехала из Москвы, чтобы остаться в узком кругу.

У Лии Ахеджаковой — украинские корни. Она родилась в 1938 году в Днепропетровске.

Она снималась практически во всех знаковых картинах Эльдара Рязанова: в «Иронии судьбы», «Служебном романе», «Гараже», «Старых клячах» и «Небесах обетованных». Ахеджакова и сейчас продолжает сниматься в кино и играть на сцене.

Как отмечает издание, особого внимания заслуживает её гражданская позиция касательно спорных для Украины и России вопросов. «Обозреватель» собрал самые яркие высказывания актрисы за последнее время.

«Меня это так ранит, когда люди, мной безумно уважаемые, и я всегда находила с ними какое-то согласие, и с которыми я вместе выхожу на сцену, вдруг звереют: «Крым наш! Наш российский Крым». Меня это так ранит! Не хочется в это лезть. Я знаю, что он уже не наш. И то, что мы туда влезли, мы нанесли нашей экономике огромный ущерб» , — заявила актриса по поводу Крыма.

Ахеджакова не выступает на Украине с гастролями, так как опасается возможных последствий, несмотря на то что в страну её активно зовут.

«Я не знаю, что это за собой повлечёт. Я только поехала в Одессу на кинофестиваль. Мне было очень интересно, как живёт этот светлый, весёлый, замечательный город, который даже не назовёшь Украиной, — это отдельная страна, Одесса», — говорит Ахеджакова.

Она также заявила, что украинские власти зря запрещают въезд некоторым российским артистам, которые посетили Крым.

«Неправильная мера. А я, вы знаете, замечаю, что почерк сегодняшней России и почерк сегодняшней Украины иногда один и тот же — советский. Я замечаю это. И на «майдане» не этого хотели ребята, и жизни свои эти ребята из «небесной сотни» отдали не за это», — считает она.