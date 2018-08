G&M: французская полиция поищет руку Кремля в смерти Перепеличного

После отравления Сергея Скрипаля французские власти вернутся к расследованию смерти другого россиянина, бежавшего в Великобританию, Александра Перепеличного. Как описывает обстоятельства его смерти The Globe and Mail, он вернулся в Англию после поездки в Париж с любовницей, спустя несколько часов почувствовал себя плохо и умер от сердечного приступа, а в его организме при вскрытии были обнаружены частицы редкого ядовитого растения.

Как стало известно канадскому изданию The Globe and Mail, французская полиция возобновит расследование смерти россиянина Александра Перепеличного, который скончался от сердечного приступа в Англии в 2012 году, спустя несколько часов после того, как вернулся из Парижа. По словам автора статьи Марка Маккиннона, это решение связано с отравлением Сергея Скрипаля — теперь подозрительная гибель в разное время 14 россиян, бежавших в Великобританию, снова обращает на себя внимание.



Связывает смерть Перепеличного и отравление Скрипаля тот факт, что в их телах были найдены подозрительные вещества, хотя произошедшее случилось с ними в разных местах и с большой разницей во времени. Так, в организме Перепеличного были обнаружены частицы редкого ядовитого растения, которое растёт только в Азии и может вызывать сердечный приступ. «Этих доказательств достаточно, чтобы убедить многих критиков Кремля, что оба нападения были заказаны Москвой», — пишет автор статьи.



Французская полиция отрабатывает версию, что Перепеличного отравили во время его четырёхдневной поездки в Париж, и подозревает здесь «криминальный сговор и убийство». Как отмечает журналист, если французским следователям удастся установить, что Россия причастна к гибели Перепеличного, то это может привести к новому раунду дипломатического противостояния.



Эта гибель стоит в одном ряду с подозрительными кончинами других критиков Кремля, которые бежали в Великобританию: например, с самоубийством Бориса Березовского или с сердечным приступом его компаньона Бадри Патаркацишвили. Ходят слухи, что их тела могут эксгумировать для проведения расследования.



Впрочем, британская полиция в своё время не увидела в смерти Перепеличного ничего подозрительного и пока не говорит о том, что её нужно расследовать как убийство. А его вдова обвиняла активистов, которые выступают против Кремля, в том, что они пытаются набрать себе политические очки, выдавая трагедию её семьи за убийство.



Сам Перепеличный особо никогда не переживал по поводу роста коррупции в России, пишет журналист: «Пока система не ударила его по рукам, он получал от неё немалую выгоду». Если бы Советский Союз не развалился, он бы, наверное, так и остался физиком, предполагает автор статьи. Однако после распада СССР он оказался в стране свободного рынка и беззакония. В 1990-е годы он заработал миллионы, а тогда это обычно сопровождалось нарушением закона, поскольку никто за его соблюдением не следил.



Он в основном занимался инвестированием чужих денег, происхождением которых не интересовался, пишет Маккиннон. Так, отмечает автор статьи, он занимался деньгами, связанными с преступными группировками, имел дело с лицами, которых американское правительство включило в список санкций за предоставление материальной поддержки сирийскому режиму.



После скандала со смертью Магнитского, по словам автора статьи, Перепеличный решил покончить с отмыванием денег для российской организованной преступности, «но это было ему не по зубам». После кризиса 2008 года, по версии издания, некоторые его инвестиции сгорели, и его обвинили в финансовых преступлениях. Он бежал в Лондон, где сам разыскал Уильяма Браудера и якобы предоставил ему недостающие документы по делу Магнитского.



Про самого Браудера канадский журналист пишет так: он не только заработал сотни миллионов долларов в России в начале 2000-х, но и годами защищал путинский стиль правления. Но однажды он якобы стал слишком влиятельным, поэтому в 2005 году ему запретили въезд в Россию, и вместе с этим он потерял часть своих компаний.



По словам автора статьи, благодаря Перепеличному Браудеру удалось к 2012 году добиться принятия закона Магнитского в США, но именно в это время умирает сам Перепеличный. По информации журналиста, он незадолго до смерти подавал запрос на страхование жизни на более чем $15 млн, однако во время пребывания в Париже он вёл себя совсем не как человек, на которого охотятся.



Так, утром в день своей смерти он проснулся в пятизвёздочном отеле неподалёку от Елисейских полей в компании 22-летней модели Эльмиры Медынской. В документах по банковской карте видно, что на две ночи в гостинице он потратил $3400 и ещё $2400 на сумку Prada для своей спутницы. Также, пишет журналист, они тратили сотни евро на ужины в разных дорогих ресторанах Парижа. Затем Перепеличный вернулся в Лондон, к тому времени уже почувствовал себя нехорошо. Жена приготовила ему щи, он вышел на пробежку и умер в нескольких сотнях метров от дома.



Когда журналисты The Globe and Mail пришли к дому Медынской, она отказалась с ними разговаривать. Как отмечает издание, она пытается не поднимать шумиху вокруг себя, но ей ещё придётся отвечать на вопросы следствия, которое в следующем месяце должны возобновить британские власти.



Уильям Браудер, в свою очередь, настаивает, что Перепеличный перешёл дорогу Кремлю и был таким же важным изменником, как Скрипаль. Как отмечает издание, британская полиция никогда не допрашивала его по этому вопросу, но, по его словам, французские следователи недавно на протяжении 18 часов беседовали с ним о смерти Перепеличного.



Впрочем, отмечает автор статьи, роднит смерть Перепеличного и отравление Скрипаля тот факт, что оба они нажили немало врагов, и не только в Кремле. Так, Скрипаль якобы выдал около 300 российских агентов, и любой из них мог затаить на него злобу. Перепеличный же был тесно связан со всякими сомнительными личностями.



Российские власти отмечают, что, когда на территории Великобритании умирали Борис Березовский и Александр Перепеличный, ходило много слухов в СМИ, но потом все выводы следствия были засекречены, и Москве их никто не предоставил. То же самое происходит и сейчас в расследовании отравления Скрипаля.



Те, кто говорит о подозрительных совпадениях в смертях бежавших россиян в Великобритании, вспоминают о том, что противников Кремля пытались отравить и в пределах России: от Анны Политковской, которая почувствовала себя плохо, выпив чай во время внутрироссийского перелёта, до Виктора Ющенко. Как приводит The Globe and Mail слова бывшего главы контртеррористического ведомства Великобритании, можно прийти к выводу, что быть в оппозиции к российскому правительству опасно для здоровья.