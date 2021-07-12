Черчесов высказался о причинах провала сборной России на Евро-2020

«Сдвиг проведения чемпионата Европы на год сыграл с нами плохую шутку. Половина игроков чемпионата мира уже не принимала участие в чемпионате Европы, у большинства пик был пройден», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

По его мнению, россияне не были заложниками чемпионата мира, но состав достаточно обновился по сравнению с мундиалем.

«Дания и Бельгия сейчас демонстрируют свой класс и стабильность в отборе на чемпионат мира. Нам надо ещё долго работать для такого результата», — заявил специалист.

Он отметил, что стоило России раскрыться в матчах с Бельгией и Данией, сразу было пропущено несколько мячей.

С 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России по футболу. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также выступала на Евро-2020, на котором не сумела пробиться в плей-офф.

Ранее Черчесов объяснил, почему отказался возглавить сборную Ирака по футболу.