Гилерме признался, что был расстроен из-за непопадания на Евро-2020

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме рассказал, какие эмоции испытал, когда узнал, что не попал в заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2020.

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме рассказал, какие эмоции испытал, когда узнал, что не попал в заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2020.

«Это не было неожиданностью. Я не завершал карьеру в сборной России, потому всегда был готов к вызову. Я был расстроен из-за того, что не попал на Евро-2020. Но я всегда хотел вернуться в сборную. Счастлив, что меня вызвали. Сейчас на сборе пятеро вратарей. Конкуренция за место в старте — большая. Буду работать и делать всё возможное, чтобы показать лучшую игру», — сказал Гилерме в интервью пресс-службе национальной команды.

Евро-2020 проходил с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России на континентальном первенстве не сумела выйти из группы.

Ранее Гилерме заявил, что готов выйти на поле в матче с Хорватией.