Жоржиньо и Эмерсон стали первыми игроками в истории, выигравшими Лигу чемпионов, Евро и Суперкубок УЕФА в одном году

Встреча проходила на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте и завершилась в серии пенальти со счётом 6:5 в пользу лондонцев.
Таким образом, игроки «Челси» Жоржиньо и Эмерсон стали первыми футболистами в истории, которые в одном году выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Европы и Суперкубок УЕФА.
Жоржиньо и Эмерсон в составе лондонской команды победили «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21, а составе сборной Италии обыграли Англию в финале чемпионата Европы-2020.
Ранее сообщалось, что Карасёв показал три предупреждения игрокам в игре за Суперкубок УЕФА.