Жоржиньо и Эмерсон стали первыми игроками в истории, выигравшими Лигу чемпионов, Евро и Суперкубок УЕФА в одном году

Лондонский «Челси» одержал победу над «Вильярреалом» в матче за Суперкубок УЕФА.

Лондонский «Челси» одержал победу над «Вильярреалом» в матче за Суперкубок УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте и завершилась в серии пенальти со счётом 6:5 в пользу лондонцев.

Таким образом, игроки «Челси» Жоржиньо и Эмерсон стали первыми футболистами в истории, которые в одном году выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Европы и Суперкубок УЕФА.

Жоржиньо и Эмерсон в составе лондонской команды победили «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21, а составе сборной Италии обыграли Англию в финале чемпионата Европы-2020.

Ранее сообщалось, что Карасёв показал три предупреждения игрокам в игре за Суперкубок УЕФА.