Карасёв показал три предупреждения игрокам во время матча за Суперкубок УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасёв, который работал на матче за Суперкубок УЕФА между английским «Челси» и испанским «Вильярреалом», показал за игру три жёлтые карточки футболистам команд.

На 45-й минуте была показана жёлтая карточка защитнику «Челси» Антонио Рюдигеру. На 61-й и 119-й минутах «горчичниками» отметились игроки «Вильярреала» Йереми Пино и Даниэль Раба.

Также Карасёв в конце первого тайма показал жёлтую карточку главному тренеру лондонского коллектива Томасу Тухелю, который начал спорить с арбитром после предупреждения Рюдегеру. Кроме того, российский судья наказал «горчичником» голкипера «Челси» Кепу Ариссабалагу во время проведения послематчевых пенальти.

Ранее сообщалось, что «Челси» по пенальти обыграл «Вильярреал» и завоевал Суперкубок УЕФА.