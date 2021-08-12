«Челси» по пенальти обыграл «Вильярреал» и завоевал Суперкубок УЕФА

«Челси» в серии пенальти одержал победу над «Вильярреалом» в матче за Суперкубок УЕФА.

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк», завершилось со счётом 1:1. Игру обслуживал российский арбитр Сергей Карасёв.

На 27-й минуте лондонский коллектив вышел вперёд после гола Хакима Зиеша. На 73-й Жерар Морено восстановил равенство.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Челси» — 6:5. Решающий удар нанёс Антонио Рюдигер, после чего Кепа Ариссабалага отразил удар Рауля Альбиоля.

Таким образом, «Челси» стал двукратным обладателем трофея.

Ранее сообщалось, тренер «Челси» Томас Тухель получил жёлтую карточку за споры с Карасёвым.