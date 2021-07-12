Озил высказался в поддержку Саки после промаха с пенальти в финале Евро-2020: немногие пошли бы на такое

Полузащитник турецкого «Фенербахче» Месут Озил высказал мнение о критике в адрес своего бывшего одноклубника по лондонскому «Арсеналу» хавбека сборной Англии Букайо Саки после финала чемпионата Европы по футболу.

Полузащитник турецкого «Фенербахче» Месут Озил высказал мнение о критике в адрес своего бывшего одноклубника по лондонскому «Арсеналу» хавбека сборной Англии Букайо Саки после финала чемпионата Европы по футболу.

«Мне было очень жаль Саку. Знаю по себе, какие чувства после того, как не реализуешь пенальти. Если в финале ты бьёшь последним, берёшь на себя ответственность за целую страну, будучи молодым футболистом, то заслуживаешь лишь уважения. Немногие пошли бы на такое», — приводит слова Озила Sky Sports.

Он отметил, что всегда найдутся те, кто, проигрывая, оскорбляет других на почве расизма, кто делает козлами отпущения людей иного происхождения, иного цвета кожи.

«Нам надо сосредоточиться на позитивных посланиях, подбадривающих игроков. Букайо — скромный молодой человек. Я знаю его как решительного парня, усердно работающего для достижения мечты. Он одарён так, как посчастливилось немногим. Если он останется таким же человеком, то, я уверен на 100%, его ждёт прекрасное будущее», — добавил немец.

В финале Евро-2020 Англия проиграла Италии по пенальти со счётом 1:1 (2:3). Сака стал одним из трёх игроков английской команды, кто не сумел реализовать свои 11-метровые: его удар парировал голкипер сборной Италии.

Ранее сообщалось, что принц Уильям высказался о расистских оскорблениях в адрес игроков сборной Англии.