Принц Уильям высказался о расистских оскорблениях в адрес игроков сборной Англии

Герцог Кембриджский и президент Футбольной ассоциации Англии принц Уильям прокомментировал расистские высказывания в адрес игроков сборной Англии после поражения от национальной команды Италии в финале чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Герцог Кембриджский и президент Футбольной ассоциации Англии принц Уильям прокомментировал расистские высказывания в адрес игроков сборной Англии после поражения от национальной команды Италии в финале чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес футболистов сборной Англии после вчерашней игры. Совершенно неприемлемо, что футболистам приходится терпеть такое отвратительное поведение. Это должно прекратиться сейчас, и все причастные должны быть привлечены к ответственности», — написал Уильям на странице герцога и герцогини Кембриджских в Twitter.

Напомним, что основное и дополнительное время встречи, которая проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти свои удары не смогли реализовать игроки английской сборной Маркус Рашфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо. Игра завершилась победой итальянской команды. После матча Рашфорд, Сака и Санчо стали жертвами расистских оскорблений в социальных сетях.

Ранее мэр Лондона отреагировал на расизм в адрес игроков сборной Англии после финала Евро-2020.