The Telegraph: англичанин Шоу играл с переломом рёбер в матчах с Украиной, Данией и Италией

Защитник сборной Англии по футболу и «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу отыграл с переломом рёбер большую часть плей-офф Евро-2020.

Защитник сборной Англии по футболу и «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу отыграл с переломом рёбер большую часть плей-офф Евро-2020.

Как сообщает The Telegraph, игрок получил повреждение в матче 1/8 финала чемпионата Европы с Германией (2:0).

После этого он вышел на поле в четвертьфинальном матче с Украиной (4:0), в котором отдал две результативные передачи. Затем сыграл в полуфинале с Данией (2:1 ДВ), а также в финале с Италией (1:1, 2:3 — по пенальти), где он отметился голом.

«Манчестер Юнайтед» ожидает, когда футболист вернётся в расположение клуба, чтобы оценить степень повреждения.

Ранее полузащитник сборной Англии Букайо Сака обратился к болельщикам команды после проигрыша в финале чемпионата Европы по футболу.