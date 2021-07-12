Сака — о расистских оскорблениях после финала Евро-2020: я сразу понял, какие сообщения получу

«Я несколько дней не заходил в социальные сети, чтобы провести время со своей семьёй и подумать о последних нескольких неделях. Нет слов, чтобы передать, как я был разочарован результатом и своим пенальти. Я действительно верил, что мы выиграем для вас. Мне жаль, что мы не смогли вернуть его домой в этом году, но я обещаю, что мы сделаем всё возможное, чтобы это поколение узнало, что такое победа. Моя реакция после матча сказала всё. Мне было очень больно. Мне казалось, что я подвёл всех вас и мою английскую семью. Но я могу вам пообещать: я не позволю этому моменту или негативу, который я получил на этой неделе, сломать меня», — написал Сака в своём Instagram.

Он обратился к соцсетям с призывом больше внимания уделять борьбе с оскорблениями на расовой почве, подобными тем, которые он и некоторые его партнёры по команде получили после финала Евро-2020.

«Я сразу понял, какие ненавистные сообщения получу, и печальная реальность заключается в том, что эти мощные платформы делают недостаточно, чтобы остановить эти сообщения. Расизму или ненависти любого рода нет места ни в футболе, ни в любой другой сфере общества», — добавил хавбек.

В финале Евро-2020 Англия проиграла Италии по пенальти со счётом 1:1 (2:3). Сака стал одним из трёх игроков английской команды, кто не сумел реализовать свои 11-метровые: его удар парировал голкипер сборной Италии.

Ранее сообщалось, что принц Уильям высказался о расистских оскорблениях в адрес игроков сборной Англии.