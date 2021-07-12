Чешский тренер заявил, что Россия показала позорный футбол на Евро

«Сборная России удивила меня сильнее всех. После чемпионата мира 2018 года думал, что Россия на подъёме. У россиян определённо больший потенциал, чем то, что они показали на чемпионате Европы. Я понимаю, почему Северная Македония не играет высоко, но что мешает России? Россияне показали позорный футбол в игре с датчанами», — цитирует Личку iSport.cz.
Напомним, что на чемпионате Европы сборная России заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не вышла в плей-офф.
Ранее Божович заявил, что сборной России по футболу нужен отечественный тренер.