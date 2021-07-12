Чешский тренер заявил, что Россия показала позорный футбол на Евро

Президент Союза футбольных тренеров Чехии Вернер Личка ответил на вопрос, какая сборная на чемпионате Европы по футболу 2020 года не выполнила базовые принципы и показала доисторический футбол.

Президент Союза футбольных тренеров Чехии Вернер Личка ответил на вопрос, какая сборная на чемпионате Европы по футболу 2020 года не выполнила базовые принципы и показала доисторический футбол.

«Сборная России удивила меня сильнее всех. После чемпионата мира 2018 года думал, что Россия на подъёме. У россиян определённо больший потенциал, чем то, что они показали на чемпионате Европы. Я понимаю, почему Северная Македония не играет высоко, но что мешает России? Россияне показали позорный футбол в игре с датчанами», — цитирует Личку iSport.cz.

Напомним, что на чемпионате Европы сборная России заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не вышла в плей-офф.

Ранее Божович заявил, что сборной России по футболу нужен отечественный тренер.