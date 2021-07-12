Божович уверен, что сборной России по футболу нужен отечественный тренер

Бывший наставник «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович поделился мнением по поводу возможного нового главного тренера сборной России по футболу.

Бывший наставник «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович поделился мнением по поводу возможного нового главного тренера сборной России по футболу.

«Могу точно сказать, что сборной России нужен отечественный специалист, который понимает непростой менталитет российских футболистов и может поговорить с игроками по душам», — цитирует Божовича Sport24.

Он отметил, что иностранному специалисту нужно будет время для адаптации, но он всё равно никогда не поймёт российский менталитет.

«Бердыев? Это отличный вариант. Он человек с огромным опытом, умеет справляться с давлением», — подчеркнул Божович.

При этом он считает, что только смена тренера в данной ситуации не поможет. По его мнению, в российском футболе необходимы реформы.

8 июля было объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Он возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее, четвёртое место в группе и не попала в плей-офф на Евро-2020.

Ранее актёр Михаил Боярский заявил, что Курбан Бердыев не подходит на пост главного тренера сборной России по футболу.