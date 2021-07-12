Боярский заявил, что Бердыев не подходит сборной России по футболу

«Мне кажется, Бердыев не подходит сборной России. Конечно, я не специалист, но я не поклонник Бердыева. Так просто получилось. Я и «Рубин» никогда не любил. Пускай и дальше занимается клубами. Я не думаю, что он способен возглавить сборную страны», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

При этом он считает, что достойных кандидатов на данный пост сейчас нет. Кроме того, Боярский не верит, что сборная сможет выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Мы слабая команда! Новый тренерский штаб и идеи не помогут. Это долгий процесс», — добавил артист.

Бердыев известен по работе с «Ростовом» и «Рубином».

8 июля было объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Он возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее, четвёртое место в группе и не попала в плей-офф на Евро-2020.

Ранее Бердыев ответил на вопрос о возможных переговорах по назначению в сборную России.