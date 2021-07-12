Гилерме считает, что Черчесов сделал его виноватым в проигрыше Сербии

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал, как отреагировал на решение экс-наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова заменить его во время матча Лиги наций с Сербией.

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал, как отреагировал на решение экс-наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова заменить его во время матча Лиги наций с Сербией.

По его словам, он не кричал на Черчесова в перерыве того матча, но специалист действительно сказал ему, что из четырёх пропущенных мячей он мог поймать хотя бы один. При этом голкипер нормально отреагировал на замену.

«Было необычно — заменили вратаря, как в хоккее. Со мной такое случилось в первый раз. Возможно, это был сигнал. После него должен был подумать и догадаться, почему он меня заменил, что я сделал не так. Там просто не было какой-то моей грубой ошибки, тогда не только я, но и вся команда не справилась с задачей. Но всегда надо найти кого-то одного, Черчесов выбрал меня. Ничего страшного», — цитирует Гилерме Sport24.

Тогда Россия проиграла Сербии со счётом 0:5. Гилерме пропустил четыре мяча в первом тайме, а на 46-й минуте его заменил Сослан Джанаев.

Гилерме дебютировал за сборную России в 2016 году и провёл за национальную команду 16 матчей. Тем не менее он не был вызван на Евро-2020. За «Локомотив» он выступает с 2007 года.

Ранее Гилерме заявил, что не понимает, почему его не вызвали в состав сборной России на Евро-2020.