Гилерме не понимает, почему его не вызвали в состав сборной России на Евро-2020

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме признался, что не понимает, почему экс-наставник сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать его в национальную команду на Евро-2020.

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме признался, что не понимает, почему экс-наставник сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать его в национальную команду на Евро-2020.

«К сожалению, я не могу тебе сказать всё, что думаю по этому поводу, потому что я не люблю конфликтовать. Я политкорректный человек, и они тоже. Однако я думаю, что есть какая-то другая причина, но он не хочет её сказать. Это странно. Я играл все отборочные матчи, в еврокубках играл. Да, до зимней паузы я был в плохой форме, я совершенно согласен с этим. Но потом я хорошо играл, стал лучшим вратарём РПЛ. Почему тогда не вызвали? Я не понимаю», — цитирует Гилерме Sport24.

Он отметил, что тренер вратарей сборной Гинтарас Стауче тоже не объяснял ему причину невызова. Голкипер допускает, что Черчесов мог потерять в нём уверенность.

«Я ждал сначала, что снова позовут. Но после того, как он не вызвал меня осенью, я понял, что сейчас вызова не будет 100%», — добавил Гилерме.

На Евро-2020 российская команда заняла последнее, четвёртое место в группе и не вышла в плей-офф, после чего Черчесов покинул свой пост.

Гилерме дебютировал за сборную России в 2016 году и провёл за национальную команду 16 матчей. За «Локомотив» он выступает с 2007 года.

Ранее Гилерме выразил готовность к завершению карьеры в сборной России по футболу.