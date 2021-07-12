Гилерме: есть ощущение, что моя история в сборной России по футболу подошла к концу

«Есть ли ощущение, что история в сборной подошла к концу? Да. Сейчас тяжело очень рассчитывать на то, что вызовут. Теперь зато в отпуск буду чаще уходить», — цитирует Гилерме Sport24.

При этом он признался, что не знает, поедет ли в сборную в случае вызова. По его словам, он хотел бы отдавать больше сил «Локомотиву».

«К тому же в России сейчас есть молодые, перспективные вратари — Максименко, Сафонов. Они будут ещё долго играть, как Акинфеев. Тот же Сафонов — уверен, это будет вратарь на 10—12 лет вперёд. Я там сейчас не нужен», — заявил 35-летний страж ворот.

Гилерме дебютировал за сборную России в 2016 году и провёл за национальную команду 16 матчей. При этом он не был вызван на Евро-2020. За «Локомотив» он выступает с 2007 года.

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