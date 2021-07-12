Рианчо заявил, что Бердыев даст результат сборной России по футболу

Экс-тренер «Рубина» Рауль Рианчо, который являлся ассистентом Курбана Бердыева в казанской команде, оценил кандидатуру 68-летнего специалиста на пост главного тренера сборной России по футболу.

Экс-тренер «Рубина» Рауль Рианчо, который являлся ассистентом Курбана Бердыева в казанской команде, оценил кандидатуру 68-летнего специалиста на пост главного тренера сборной России по футболу.

«Я полностью уверен, что Курбан Бердыев оптимизирует игру сборной России и даст с ней результаты. У Курбана большой международный опыт, он знает, как выступать в Европе. Здесь, в Испании, об этом хорошо знают», — приводит слова Рианчо «Матч ТВ».

По его словам, Бердыев очень много времени уделяет изучению игры соперника и реализует весь потенциал своей команды.

«Тактически это очень сильный тренер, он может находить ключи к игрокам, а также правильно настроить своих подопечных. Поэтому у сборной России с таким тренером всё должно получиться», — добавил Рианчо.

Бердыев известен по работе с «Ростовом» и «Рубином».

8 июля было объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Он возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее, четвёртое место в группе и не попала в плей-офф на Евро-2020.

Ранее Миодраг Божович выразил уверенность, что сборной России по футболу нужен отечественный тренер.