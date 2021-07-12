Лидер группы «Руки вверх!» прокомментировал провал сборной России на Евро-2020

«Оправдались ли мои ожидания от игры сборной России на Евро? У нас в семье есть правило: никогда не ругать детей за оценки. Нам что «двойка», что «пятёрка» — одинаково. Мы им говорим, что они учатся не ради оценок, а ради знаний. И если уж доказывать что-либо, то только самому себе. Можем ругать только за лень или за невыученный урок. То же самое я чувствую по отношению к игрокам сборной. Хочется пенять им не на результат, а на отсутствие воли», — приводит слова Жукова «Матч ТВ».

По его словам, он знает, что многие футболисты сборной могут играть гораздо лучше и нужно разбираться, что пошло не так на этом чемпионате Европы. Кроме того, он подчеркнул, что команде на минувшем Евро не помогла бы даже нога его друга и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Потому что вопросом надо заниматься системно, а не так, что проиграли — виноват вратарь, выиграли — молодец автор гола. Психологическая часть подготовки в наше время выходит на первое место, куда бы ты ни выходил: на Песню года или на чемпионат Европы», — добавил певец.

Жуков также считает, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов не должен был позволять себе в интервью некоторых вещей.

8 июля было объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Он возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее, четвёртое место в группе и не попала в плей-офф на Евро-2020.

Ранее Евгений Трефилов выразил мнение, что сборной России по футболу нужен отечественный тренер.