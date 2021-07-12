Трефилов считает, что сборной России по футболу нужен отечественный тренер

«Ставить иностранца или нашего? Это несложный вопрос. Нужно ставить россиянина и не выдумывать. Другие виды спорта говорят о том, что это правильный путь. Я смотрел на игру нашей женской волейбольной сборной, которой руководит итальянец, слушал тайм-ауты и диву давался: а кроме «Идите играйте!» он может ещё что-то сказать? Это что такое? Это неправильно. У нас русский менталитет, а как иностранцу достучаться до сердца спортсмена?» — цитирует Трефилова «Чемпионат».
8 июля было объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Он возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее, четвёртое место в группе и не попала в плей-офф на Евро-2020.
Ранее Трефилов признался, что ему жалко Черчесова.