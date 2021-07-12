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16 июля
Трефилов признался, что ему жалко Черчесова
Бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов, который в настоящее время является вице-президентом Федерации гандбола России (ФГР), поделился мнением об отставке Станислава Черчесова с поста наставника футбольной национальной команды после провала на Евро-2020.
Трефилов признался, что ему жалко Черчесова
  • Reuters
  • © Wolfgang Rattay
Трефилов признался, что ему жалко Черчесова
  • Reuters
  • © Wolfgang Rattay
Бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов, который в настоящее время является вице-президентом Федерации гандбола России (ФГР), поделился мнением об отставке Станислава Черчесова с поста наставника футбольной национальной команды после провала на Евро-2020.

«Все накинулись на Черчесова, но «дохлого льва» каждый может пнуть. Мне его жалко. Нам нужно посмотреть, чему мы учим детей? Почему от наших футболистов после длинных передач мяч как от стены отскакивает, а иностранные мягко на ногу принимают? Значит, они этому учились, а наши — нет», — цитирует Трефилова «Чемпионат».

Он отметил, что зачастую он сталкивался в своей практике со случаями, когда с некоторыми игроками приходилось работать гораздо больше, чем с другими, а при этом перед специалистом стояли наивысшие задачи.

«Возможно, Черчесов ещё вернётся. Хотя то, что его убрали, было ожидаемо. Мне кажется, ещё по ходу Евро-2020 эта мысль проскакивала. Легче всего убрать тренера. Особенно когда диванные эксперты рассказывают, как правильно нужно сделать. Я понимаю, что спорт есть спорт, нужно стараться выиграть. У нас никакого другого места, кроме первого, не должно быть», — добавил Трефилов.

8 июля было объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Он возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее, четвёртое место в группе и не попала в плей-офф на Евро-2020.

Ранее Черчесов выбрал Артёма Дзюбу лучшим футболистом минувшего сезона.

Новости smi2.ru
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