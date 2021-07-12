Карасёв вспомнил об удалении де Лигта в матче Нидерланды — Чехия на Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, как принималось решение об удалении защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта в матче 1/8 чемпионата Европы по футболу 2020 года с национальной командой Чехии.

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, как принималось решение об удалении защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта в матче 1/8 чемпионата Европы по футболу 2020 года с национальной командой Чехии.

«Наверное, самый сложный момент для меня на чемпионате Европы. Сложный с точки зрения быстрой оценки во время матча. Сначала я показал де Лигту жёлтую карточку, но потом меня пригласили пересмотреть момент», — цитирует Карасёва «Чемпионат».

Арбитр ответил, почему не сразу удалил де Лигта.

«Всё решили доли секунды. Момент было невозможно предугадать: мяч находился под контролем де Лигта. Вдруг он падает. Мне как арбитру в данной ситуации необходимо изменить позицию на поле», — ответил он.

По словам Карасёва, после удаления никаких проблем не возникло.

«Без возмущения со стороны игроков сборной Нидерландов, только чехи подходили и спрашивали по поводу удаления. Глобально на этом чемпионате Европы игроки действовали чисто, относились друг к другу с уважением. Работать было комфортно и технически достаточно просто. В среднем за игру всего 15 нарушений — это невероятно мало для турнира такого уровня», — сказал Карасёв.

Напомним, Карасёв работал главным арбитром на матчах группового этапа Евро-2020 Италия — Швейцария и Германия — Венгрия, на игре 1/8 финала Нидерланды — Чехия, а также резервным арбитром на матче 1/2 финала Италия — Испания.

Ранее Карасёв сравнил судейство в РПЛ и на Евро-2020.