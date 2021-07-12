Карасёв сравнил судейство в РПЛ и на Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасёв поделился мнением о разнице в работе на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

Российский арбитр Сергей Карасёв поделился мнением о разнице в работе на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

«Если на игре «Спартака» с «Зенитом» произойдёт спорная ситуация и не спасёт VAR, страшно представить, какие последствия могут быть для судьи. Так как я живу в России, то сложнее работать на встречах Российской премьер-лиги», — цитирует Карасёва «Чемпионат».

Арбитр ответил на вопрос о том, почему за работу на Евро-2020 благодарят, а за РПЛ предъявляют претензии.

«За последние годы люди видят, что мы работаем на играх Лиги чемпионов, и относятся по-другому. К тому же я иду на контакт с журналистами, рассказываю о себе, зрители могут узнать меня совершенно с другой, непрофессиональной стороны. Ни разу не было, чтобы, встретив человека на улице, я получил от него гневные возмущения о работе. Наоборот, подходят с вопросом: «Здравствуйте, Сергей Геннадьевич, можно с вами сфотографироваться?» Знают моё отчество!» — ответил он.

Также Карасёв рассказал, где комфортнее работать.

«На чемпионате Европы комфортнее тем, что это огромный турнир. Праздник, на который хотят попасть все. Всё лучшее, что есть в европейском футболе, сконцентрировано именно в международном турнире. Поэтому Евро — это кайф, это хороший рок», — рассказал Карасёв.

Напомним, Карасёв работал главным арбитром на матчах группового этапа Евро-2020 Италия — Швейцария и Германия — Венгрия, на игре 1/8 финала Нидерланды — Чехия, а также резервным арбитром на матче 1/2 финала Италия — Испания.

Ранее Карасёв рассказал об общении с игроками сборной Италии на Евро-2020.