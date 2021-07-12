Карасёв рассказал об общении с игроками сборной Италии на Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасёв поделился мнением о работе на матчах сборной Италии на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

Российский арбитр Сергей Карасёв поделился мнением о работе на матчах сборной Италии на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

«Я часто встречался со сборной Италии и до чемпионата Европы. Леонардо Бонуччи и Джорджио Кьеллини давно в национальной команде, знают меня по имени. Перед матчем обменялись со мной парой фраз, я на итальянском им сказал что-то вроде tranquillo, то есть «спокойно». Всегда важно найти контакт именно с лидерами. Когда они доверяют судье перед выходом на поле — это прекрасно», — цитирует Карасёва «Чемпионат».

Также арбитр рассказал об общении с защитником итальянской сборной Алессандро Флоренци.

«Мы знаем друг друга ещё по «Роме», чьи игры я обслуживал. Алессандро, видимо, меня запомнил и теперь первым подходит пообщаться. Флоренци очень общительный парень и перед встречей улыбался, спрашивал меня: «Ты знаешь итальянские ругательства? А если что-то случится во время матча и кто-то крикнет плохое в твой адрес? Давай я тебе расскажу все слова, чтобы ты был в курсе и мог разрулить ситуацию?». Я отвечал, что и так всё знаю», — рассказал он.

Напомним, Карасёв работал главным арбитром на матчах группового этапа Евро-2020 Италия — Швейцария и Германия — Венгрия, на игре 1/8 финала Нидерланды — Чехия, а также резервным арбитром на матче 1/2 финала Италия — Испания.

Ранее Карасёв рассказал о впечатлениях от работы на Евро-2020.