Карасёв рассказал о впечатлениях от работы на Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасёв поделился эмоциями от работы на матчах чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Российский арбитр Сергей Карасёв поделился эмоциями от работы на матчах чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Чемпионат Европы — мощь. Только позитивные эмоции от турнира. Доволен всей своей командой, отработали качественно. Для Гаврилина и Демешко это был первый опыт, приходилось с ними разговаривать. Спасибо всем за поддержку, для судейской профессии это несвойственно», — сказал арбитр в эфире программы «Все на матч!».

Также Карасёв ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим арбитром в России.

«Не знаю, не признавался лучшим в последние несколько лет. Я не судил ещё четвертьфинал или полуфинал чемпионата Европы. Есть к чему стремиться. Хочется судить значимые игры», — сказал он.

Напомним, Карасёв работал главным арбитром на встречах группового этапа чемпионата Европы Италия — Швейцария и Германия — Венгрия, на игре 1/8 финала Нидерланды — Чехия, а также резервным судьёй на матче 1/2 финала Италия — Испания.

Ранее сообщалось, что Карасёва рассматривают в качестве главного арбитра на матч за Суперкубок УЕФА.