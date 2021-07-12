Карасёв рассказал о впечатлениях от работы на Евро-2020

«Чемпионат Европы — мощь. Только позитивные эмоции от турнира. Доволен всей своей командой, отработали качественно. Для Гаврилина и Демешко это был первый опыт, приходилось с ними разговаривать. Спасибо всем за поддержку, для судейской профессии это несвойственно», — сказал арбитр в эфире программы «Все на матч!».
Также Карасёв ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим арбитром в России.
«Не знаю, не признавался лучшим в последние несколько лет. Я не судил ещё четвертьфинал или полуфинал чемпионата Европы. Есть к чему стремиться. Хочется судить значимые игры», — сказал он.
Напомним, Карасёв работал главным арбитром на встречах группового этапа чемпионата Европы Италия — Швейцария и Германия — Венгрия, на игре 1/8 финала Нидерланды — Чехия, а также резервным судьёй на матче 1/2 финала Италия — Испания.
Ранее сообщалось, что Карасёва рассматривают в качестве главного арбитра на матч за Суперкубок УЕФА.