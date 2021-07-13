Sport24: Карасёва рассматривают в качестве главного арбитра на матч за Суперкубок УЕФА

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Российский судья Сергей Карасёв рассматривается в качестве главного арбитра матча за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют английский «Челси» и испанский «Вильярреал».
Sport24: Карасёва рассматривают в качестве главного арбитра на матч за Суперкубок УЕФА
  • Reuters
  • © Kai Pfaffenbach

Как сообщает Sport24, Карасёв является одним из нескольких судей, которых рассматривают в качестве главного арбитра на игру, так как остались довольны его работой на Евро-2020.

Отмечается, что на встречу претендуют ещё пять судей. В их числе словенец Славко Винчич и румын Овидиу Хацеган.

Матч между «Челси» и «Вильярреалом» состоится 11 августа в североирландском Белфасте.

Ранее Карасёв рассказал, слышал ли критику в свой адрес за решение показать красную карточку защитнику сборной Нидерландов Маттейсу де Лигту в матче 1/8 финала чемпионата Европы со сборной Чехии.

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