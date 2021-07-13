Sport24: Карасёва рассматривают в качестве главного арбитра на матч за Суперкубок УЕФА
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Как сообщает Sport24, Карасёв является одним из нескольких судей, которых рассматривают в качестве главного арбитра на игру, так как остались довольны его работой на Евро-2020.
Отмечается, что на встречу претендуют ещё пять судей. В их числе словенец Славко Винчич и румын Овидиу Хацеган.
Матч между «Челси» и «Вильярреалом» состоится 11 августа в североирландском Белфасте.
Ранее Карасёв рассказал, слышал ли критику в свой адрес за решение показать красную карточку защитнику сборной Нидерландов Маттейсу де Лигту в матче 1/8 финала чемпионата Европы со сборной Чехии.