Карасёв — о критике за удаление де Лигта на Евро-2020: никаких проблем с Нидерландами нет

«Никаких проблем с Нидерландами нет. Я прессу не так сильно читаю, просто слышал отголоски, что мною там недовольны. Однако я разговаривал с Бьёрном Кейперсом, он сказал, что в Голландии — тишина», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».
На 52-й минуте встречи Нидерланды — Чехия российский арбитр сначала показал сыгравшему рукой нидерландскому защитнику Маттейсу де Лигту жёлтую карточку, но после просмотра VAR изменил своё решение и удалил игрока.
В итоге сборная Нидерландов вылетела с Евро, проиграв чехам со счётом 0:2.
Ранее Карасёв рассказал, как в УЕФА оценили его работу на Евро-2020.