Арбитр Карасёв рассказал, как в УЕФА оценили его работу на Евро-2020

«Почему не дали судить финал? Есть комиссия назначения УЕФА, которая решает, кто будет судить. Никто ничего не объясняет. Сначала собирали всех судей, а потом мы получали на почту письмо, что мы судим тот или иной матч. Нашей бригадой были довольны, если бы не были довольны, то мы бы не были резервными на полуфинале», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».
Он отметил, что физически был готов работать на финале, если бы получил назначение.
«Я в порядке, в хорошей форме. Естественно, есть усталость, месяц не был дома, каждый день тренировки, перелёты, игры. Это первый и последний такой турнир, где пришлось так много летать. Я посетил семь стран. С одной стороны, это великолепно, но с другой — усталость», — добавил 42-летний судья.
Карасёв отработал на четырёх матчах Евро-2020 — встречах группового этапа Италия — Швейцария, Германия — Венгрия, на игре 1/8 финала Нидерланды — Чехия, а также был резервным арбитром полуфинала Италия — Испания.
Ранее сообщалось, что Игорь Федотов высказался о сильных сторонах в судействе Карасёва на Евро-2020.