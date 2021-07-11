Арбитр Карасёв рассказал, как в УЕФА оценили его работу на Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, как в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оценили его работу на матчах чемпионата Европы по футболу.

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, как в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оценили его работу на матчах чемпионата Европы по футболу.

«Почему не дали судить финал? Есть комиссия назначения УЕФА, которая решает, кто будет судить. Никто ничего не объясняет. Сначала собирали всех судей, а потом мы получали на почту письмо, что мы судим тот или иной матч. Нашей бригадой были довольны, если бы не были довольны, то мы бы не были резервными на полуфинале», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

Он отметил, что физически был готов работать на финале, если бы получил назначение.

«Я в порядке, в хорошей форме. Естественно, есть усталость, месяц не был дома, каждый день тренировки, перелёты, игры. Это первый и последний такой турнир, где пришлось так много летать. Я посетил семь стран. С одной стороны, это великолепно, но с другой — усталость», — добавил 42-летний судья.

Карасёв отработал на четырёх матчах Евро-2020 — встречах группового этапа Италия — Швейцария, Германия — Венгрия, на игре 1/8 финала Нидерланды — Чехия, а также был резервным арбитром полуфинала Италия — Испания.

Ранее сообщалось, что Игорь Федотов высказался о сильных сторонах в судействе Карасёва на Евро-2020.