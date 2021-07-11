Арбитр Федотов высказался о сильных сторонах в судействе Карасёва на Евро-2020

«Прежде всего у Карасёва за эти матчи надо отметить одинаковую трактовку единоборств. Многие путают планку допустимых единоборств и планку жёлтых карточек, а это разные вещи. По жёлтым у судей просто есть свои рекомендации. А именно последовательность в решениях у Карасёва была всегда. Даже в игре Нидерландов и Чехии, где во втором тайме Карасёв чуть-чуть подсел, он быстро собрался, не посадил команды на свисток и продолжил гнуть свою линию», — цитирует Федотова «Чемпионат».

По его мнению, Карасёв продемонстрировал отличные психологические качества и доработал матч до конца. Он подчеркнул, что игроки понимали решения арбитра и к нему не возникало много вопросов.

Как ранее отметил Михаил Вилков, Карасёв показал, что российские судьи не самые худшие в мире.