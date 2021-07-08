Вилков: Карасёв показал, что российские судьи не самые худшие в мире

«Карасёва сейчас многие хвалят! И это отрадно. Евро прошёл не без ошибок. Однако я считаю, что российская бригада очень хорошо отработала. Он показал, что российские судьи — не самые худшие в мире», — цитирует Вилкова «Спорт-Экспресс».

На Евро-2020 Карасёв работал главным арбитром на матчах Италия — Швейцария (3:0), Германия — Венгрия (2:2) и Нидерланды — Чехия (0:2). Также он был четвёртым арбитром на полуфинале Италия — Испания (1:1, пенальти — 4:2).

Ранее сообщалось, что Карасёв не будет обслуживать финал Евро-2020.