ВЦИОМ: россияне включили Дзюбу в тройку лучших футболистов Евро-2020

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди населения по поводу лучшего игрока минувшего чемпионата Европы по футболу.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди населения по поводу лучшего игрока минувшего чемпионата Европы по футболу.

Как сообщается на сайте ВЦИОМ, лучшими игроками турнира, согласно опросу среди россиян, стали форвард сборной Португалии Криштиану Роналду (6%), итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма (5%) и нападающий российской команды Артём Дзюба (4%).

Отмечается, что в опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Кроме того, по данным опроса, за турниром следили 60% россиян, но только 5% регулярно смотрели трансляции матчей. 25% смотрели отдельные игры, 23% не смотрели матчи, но узнавали результаты из новостей.

Ранее Дзюба возглавил рейтинг вызывающих наибольшее доверие спортсменов.