ВЦИОМ: россияне включили Дзюбу в тройку лучших футболистов Евро-2020

Как сообщается на сайте ВЦИОМ, лучшими игроками турнира, согласно опросу среди россиян, стали форвард сборной Португалии Криштиану Роналду (6%), итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма (5%) и нападающий российской команды Артём Дзюба (4%).
Отмечается, что в опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Кроме того, по данным опроса, за турниром следили 60% россиян, но только 5% регулярно смотрели трансляции матчей. 25% смотрели отдельные игры, 23% не смотрели матчи, но узнавали результаты из новостей.
Ранее Дзюба возглавил рейтинг вызывающих наибольшее доверие спортсменов.