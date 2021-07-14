Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба возглавил рейтинг вызывающих наибольшее доверие спортсменов.

По данным исследования, проведённого компанией Romir, поднялся на семь строчек по сравнению с майским рейтингом, сместив с первого места двукратную чемпионку Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшеву, опустившуюся на вторую позицию. Тройку лидеров рейтинга замыкает форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

В топ-10 также вошли экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов, трёхкратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Алексей Бондаренко и бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Отмечается, что в опросе приняли участие 2,4 тыс. идентифицированных жителей городов с населением более 100 тыс. человек и в возрасте старше 14 лет, которым был задан вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете?» без предложенных вариантов ответа.

Ранее сообщалось, что Дзюба был назван лучшим футболистом сборной России на Евро-2020 по версии WhoScored.