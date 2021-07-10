Дзюба назван лучшим футболистом сборной России на Евро-2020 по версии WhoScored

Рейтинг опубликован на сайте портала.

Лучшим российским игроком на Евро-2020 признан нападающий Артём Дзюба с оценкой 6,93 балла. Он провёл на турнире 265 минут, забил один мяч и отдал результативную передачу. Кроме того, у него лучший показатель выигранных верховых единоборств в команде.

Второе место занял полузащитник Далер Кузяев (6,90), а тройку лучших замкнул голкипер Матвей Сафонов (6,84).

На чемпионате Европы Россия не вышла из группы.

Ранее Андрей Талалаев назвал кандидатов на пост главного тренера сборной России.