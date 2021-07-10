Талалаев назвал кандидатов на пост главного тренера сборной России

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о том, кто бы мог возглавить сборную России по футболу после увольнения Станислава Черчесова.

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о том, кто бы мог возглавить сборную России по футболу после увольнения Станислава Черчесова.

По словам специалиста, многие зря списывают со счетов Валерия Непомнящего, который добивался успеха со сборной Камеруна.

«У нас есть Бердыев, Сёмин, Непомнящий, которые готовы сегодня. Если мы говорим о глобальных вещах, то я бы брал тренеров новой концепции, которые будут строить абсолютно новый футбол, омолаживать сборную, играть в более агрессивный футбол. Например, мне нравится, как Федотов работает», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Он также отметил, что в чемпионатах Германии, Италии и Англии есть тренеры, которые показывают, как можно с не самыми сильными футболистами строить боеспособную команду.

«Тот же Петкович это продемонстрировал на чемпионате Европы», — добавил Талалаев.

8 июля было объявлено об уходе главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Он возглавлял команду с 2016 года. Напомним, по итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не вышла в плей-офф.

Ранее Леонид Слуцкий предположил, кто возглавит сборную России.