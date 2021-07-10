Слуцкий предположил, кто возглавит сборную России

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о разговоре с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким по поводу будущего наставника сборной России по футболу.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о разговоре с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким по поводу будущего наставника сборной России по футболу.

По словам Генича, его удивляют заголовки о том, что Слуцкий или тренер «Ростова» Валерий Карпин отказались возглавить сборную, хотя их на деле никто не спрашивал.

«Только что общался с Лео Слуцким в рамках новой рубрики «Коммент шоу». На вопрос: «Вы действительно отказались?» он с ходу бросил: «Так никто не связывался, и никакого предложения не было», — написал Генич в своём Telegram-канале.

Он также не понимает, кто придумывает подобные новости.

«Я у него спросил: российский тренер будет или иностранец? Он предположил, что будет второй вариант. Посмотрим», — добавил Слуцкий.

8 июля было объявлено об отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Он возглавлял команду с 2016 года. Напомним, по итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не вышла в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Черчесову выплатили зарплату только за июль после отставки.