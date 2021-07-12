Дюков заявил, что необходимо менять подход к детско-юношескому футболу в России

«Да, выступление неудовлетворительное, оно нас, мягко говоря, не порадовало. Но мы должны понимать, что есть объективные причины. Для того чтобы добиться изменений, надо менять ситуацию в российском футболе. Нужно менять подход к детско-юношескому футболу. И мы запустили несколько проектов по его развитию», — сказал Дюков после заседания исполкома РФС.

Он также поблагодарил СМИ за анализ работы других футбольных федераций. По его мнению, все проекты абсолютно понятны и логичны, но для изменений в детско-юношеском футболе нужно время.

«Та же Дания запустила свои реформы в 2001 году. Поэтому в том числе нужно менять то, что есть сейчас, — тренировочный процесс в клубах, стиль игры. Если ты не тренируешься в определённом режиме в клубе, то в сборной ты не сможешь перестроиться. И здесь многое зависит от клубов второй восьмёрки. Они не обязаны играть в атакующий футбол, но могут более интенсивно играть», — добавил Дюков.

На чемпионате Европы сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе и не смогла выйти в плей-офф, после чего был уволен главный тренер команды Станислав Черчесов.

Ранее Дюков заявил, что РФС поблагодарил Черчесова за совместную работу и пожелал успехов.