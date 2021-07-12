Санчо: не собираюсь притворяться, что не видел расистских оскорблений

Нападающий сборной Англии Джейдон Санчо высказал мнение об оскорблениях со стороны болельщиков после проигрыша команды в финале чемпионата Европы по футболу.

Нападающий сборной Англии Джейдон Санчо высказал мнение об оскорблениях со стороны болельщиков после проигрыша команды в финале чемпионата Европы по футболу.

«Не собираюсь притворяться, что не видел расистских оскорблений, которые я и мои братья Маркус и Букайо получили после игры. К сожалению, в этом нет ничего нового. Как общество мы должны стать лучше и привлекать этих людей к ответственности. Ненависть никогда не победит. Всем молодым людям, которые становились жертвами оскорблений на расовой почве, хочу сказать: «Держите голову высоко и продолжайте следовать за мечтой». Я горжусь сборной Англии и тем, как мы объединили страну», — написал Санчо в своём Instagram.

Он отметил, что благодарен за все сообщения поддержки, полученные в последние дни.

«Они перевесили всё плохое. Для меня было честью представлять сборную Англии и носить футболку с тремя львами. Не сомневаюсь, что мы вернёмся сильнее! Берегите себя и до скорой встречи», — подытожил форвард.

В финале Евро-2020 Англия проиграла Италии по пенальти со счётом 1:1 (2:3). Санчо стал одним из трёх игроков английской команды, кто не сумел реализовать свои 11-метровые: его удар парировал голкипер сборной Италии.

Ранее, Санчо, говоря о нереализованном пенальти в финале Евро заявил, что это, худшее чувство, которое он испытывал за всю карьеру.