Санчо — о нереализованном пенальти в финале Евро: это, худшее чувство, которое я испытывал за всю карьеру

«У меня была пара дней, чтобы подумать о воскресном финале, и я всё ещё испытываю смешанные чувства. Я хотел бы извиниться перед всеми товарищами по сборной, тренерским штабом и больше всего перед болельщиками, которых я подвёл. Это, безусловно, худшее чувство, которое я испытывал за всю карьеру. Трудно выразить словами настоящие ощущения, но из этого турнира можно вынести много позитива, хотя эмоции от поражения останутся надолго», — написал Санчо в своём Instagram.

Он отметил, что всегда, выходя на поле, думает о том, как именно помочь команде.

«Именно это я и хотел сделать в серии пенальти. Я был готов и уверен в себе. О таких моментах мы все мечтали в детстве. Я забивал с пенальти на клубном уровне, я тренировал их бесчисленное количество раз и поэтому выбрал свой угол, но на этот раз всё произошло не так, как должно было быть. У всех нас были одинаковые амбиции и цели. Мы хотели привезти трофей домой. Сплочённость этой команды была непревзойдённой. Это настоящая семья на поле и за его пределами», — добавил футболист.

В финале Евро-2020 Англия проиграла Италии по пенальти со счётом 1:1 (2:3). Санчо стал одним из трёх игроков английской команды, кто не сумел реализовать свои 11-метровые: его удар парировал голкипер сборной Италии.

Ранее сообщалось, что принц Уильям высказался о расистских оскорблениях в адрес игроков сборной Англии.