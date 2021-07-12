В Госдуме отреагировали на проект реформ российского футбола

«Все прекрасно понимают, что реформы в российском футболе, который скатился практически на самое дно, необходимы. Российский футбольный союз заключил контракт с голландской компанией, которая работала с Австрией и Данией, которые на чемпионате Европы показали результат куда лучше, чем Россия. Клубный футбол у них тоже начал расцветать. «Зальцбург» достойно играл в Лиге чемпионов. Надеюсь, что реформы дадут плоды в ближайшее время», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Российский футбольный союз направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола», согласно которым команды будут проводить 24 «гладких» тура по системе «осень — весна», а далее играть по швейцарской системе: весной шесть лучших команд играют два круга между собой, а команды с седьмого по 16-е место проводят один круг.

Ранее РФС выступил с заявлением по поводу проекта реформ российского футбола.