РФС выступил с заявлением по поводу проекта реформ российского футбола

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте выступил с заявлением по поводу проекта реформ российского футбола.

«Сегодня вы могли видеть новости о том, что РФС готовит масштабную реформу российского футбола. Мы ничего не скрываем: в апреле мы подписали соглашение с нидерландской компанией Hypercube, которая уже 20 лет успешно работает в футболе. Именно она спроектировала успешные реформы в Эредивизи, в чемпионатах Бельгии, Дании, Австрии — и каждый раз эти реформы приводили к подъёму лиг в таблице коэффициентов УЕФА, росту теле- и спонсорских контрактов», — говорится в заявлении на сайте РФС.

При этом отмечается, что особенность проекта не в пустом копировании иностранного опыта, а в переносе проверенных методов в российские реалии. Компания Hypercube работала на основе мнений клубов и болельщиков и оценивала разные варианты реформ.

«Зачем нам вообще нужны реформы? В экономическом смысле наш футбол стагнирует: суммарные бюджеты клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже много лет подряд находятся на одной и той же отметке. Футбол не привлекает новых волн интереса и новых денег. В спортивном смысле ситуация настораживает ещё сильнее», — написано в тексте.

В РФС обратили внимание на то, что при текущей тенденции выступления команд Россия к 2023 году выпадет из первой десятки таблицы коэффициентов УЕФА, а к 2024-му — из топ-20. По этой причине и рассматриваются различные варианты изменений.

Напомним, 13 июля в прессе появилась информация, что РФС направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола», согласно которым команды будут проводить 24 «гладких» тура по системе «осень — весна», а далее играть по швейцарской системе: весной шесть лучших команд играют два круга между собой, а команды с седьмого по 16-е место проводят один круг.

Ранее тренер Гаджи Гаджиев рассказал, что вызвало у него вопросы в проекте новой реформы РПЛ.