Гаджиев о реформе РПЛ: вызвало вопросы количество матчей в первой части сезона

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Известный тренер Гаджи Гаджиев рассказал, что вызвало у него вопросы в проекте новой реформы Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гаджиев о реформе РПЛ: вызвало вопросы количество матчей в первой части сезона
  • РИА Новости

«Пока не совсем понятно, как всё будет происходить. Например, у меня вызвало вопросы количество матчей в первой части сезона — всего 24. Это большой минус системы. В таком случае командам придётся набирать встречи в других соревнованиях, в частности, в Кубке России. Там как раз ввели групповой этап. В идеале нужно добавить около восьми игр. Это было бы неплохо даже с учётом того, что у нас зимняя страна», — сказал Гаджиев RT.

Ранее Роман Орещук выразил уверенность, что доходы топ-клубов РПЛ серьёзно возрастут после реформы.

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