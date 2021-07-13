Орещук уверен, что доходы топ-клубов РПЛ серьёзно возрастут после реформы

Бывший спортивный директор московского футбольного клуба «Динамо» Роман Орещук считает, что доходы топ-клубов смогут серьёзно возрасти после реформы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это вполне реально. Давайте считать. Встречу «Спартака» и ЦСКА на «Открытие Арене» могут посетить 45 тыс. человек. Если продавать каждый билет по тысяче рублей, получится 45 млн рублей только за одну игру! Если у тебя три таких противостояния за сезон, это уже 135 млн. Поэтому доходы действительно возрастут серьёзно. Цифры вполне реальные. Клубы смогут больше зарабатывать и на телеправах. Если захотят, продадут их условному «Матч ТВ», а нет — запустят собственные каналы. И главное — болельщикам точно будет за что отдавать деньги», — сказал Орещук RT.

Он также не удивлён, что реформа не по душе середнякам и аутсайдерам, так как матчи в нижней десятке будет сложнее продать.

«Там ты уже не сыграешь ни с ЦСКА, ни со «Спартаком», ни с «Зенитом», а будешь биться с условным «Тамбовом», — добавил Орещук.

Ранее Александр Самедов заявил, что, на первый взгляд, РПЛ после реформы станет только интереснее.