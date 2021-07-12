Глушаков считает, что в сборной России не нашлось замены Акинфееву и Игнашевичу

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился мнением об игре защитника грозненского «Ахмата» и сборной России Андрея Семёнова в матче первого тура чемпионата Европы по футболу 2020 года с национальной командой Бельгии.

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился мнением об игре защитника грозненского «Ахмата» и сборной России Андрея Семёнова в матче первого тура чемпионата Европы по футболу 2020 года с национальной командой Бельгии.

«А когда России побеждала Бельгию? В последнее время бельгийцам только уступали. А Семёнов — такой же человек, как и все. Никто не застрахован от ошибок. Стартовый матч на чемпионате Европы, давление, волнение. Может быть, не до конца настроился», — цитирует полузащитника «Спорт-Экспресс».

Глушаков также прокомментировал ошибку полузащитника московского «Спартака» и сборной России Романа Зобнина во время встречи второго тура чемпионата Европы с Данией.

«Зобнин хотел мяч сохранить, не увидел, ошибся. Дания хорошо прессинговала в те минуты. Может быть, Роман немного «поднаелся». В такие моменты нужно поддерживать футболиста. Я так и сделал, написал ему сообщение», — сказал он.

По мнению полузащитника, сборной России не хватило лидера в раздевалке.

«Раньше были Акинфеев и Игнашевич — два опытных футболиста, на которых многое держалось в защите и в раздевалке. Сейчас Игоря и Сергея нет в команде, а замены им не нашлось», — сказал он.

На чемпионате Европы 2020 года сборная России заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее Глушаков оценил выступление сборной России на Евро-2020.