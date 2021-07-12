Ракицкий отреагировал на критику футболистов сборной Украины, говорящих на русском языке

Украинский защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал критику в адрес футболистов сборной Украины, дававших интервью на русском языке во время чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Украинский защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал критику в адрес футболистов сборной Украины, дававших интервью на русском языке во время чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«А что в этом такого? Не могу понять. Дело игроков — выходить, играть и радовать Украину. Кто-то сказал, что через девять месяцев в стране будет всплеск рождаемости. К этому надо стремиться и радоваться за футболистов. Не имеет значения, на каком языке говоришь», — цитирует Ракицкого «Чемпионат».

На Евро-2020 сборная Украины заняла третье место в турнирной таблице группы C и вышла в плей-офф, уступив в 1/4 финала национальной команде Англии.

Ранее Ракицкий прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020.