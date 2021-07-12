Ракицкий прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020

«Везение присутствовало, когда выходили из группы. А уже со Швецией показали хорошую игру. С Нидерландами тоже хорошо играли. Македонию полностью переиграли. С Австрией подустали. Да и с англичанами могли просто сыграть в красивый футбол. Пусть лучше счёт был бы 4:1, 4:2… Может, перегорели», — цитирует Ракицкого «Чемпионат».

По словам защитника, быстрый гол всегда надламывает команду.

«И без того ребята волновались, а тут пропустили уже на третьей минуте. Нужно было забивать, но в мыслях сидело, что пропустят ещё. Считаю, что против англичан можно и нужно было играть. Но ребята всё равно большие молодцы. Надеюсь, дальше будет только лучше», — сказал он.

На Евро-2020 сборная Украины заняла третье место в турнирной таблице группы C и вышла в плей-офф, уступив в 1/4 финала национальной команде Англии.

Ранее Ракицкий высказался о негативном отношении болельщиков к Дзюбе.