Ракицкий высказался о негативном отношении болельщиков к Дзюбе

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением о негативном отношении болельщиков к нападающему команды Артёму Дзюбе после чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением о негативном отношении болельщиков к нападающему команды Артёму Дзюбе после чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Артём всегда у всех виновен. Забил — виноват, не забил — тоже. Что о таких критиках говорить? Люди, которые ни разу не трогали мяч, будут рассказывать, как Дзюбе жить и как Черчесову тренировать. Эти же люди в глаза никогда ничего не скажут. Только напишут в социальных сетях», — цитирует Ракицкого «Чемпионат».

Защитник также ответил, побьёт ли нападающий рекорд Александра Кержакова по количеству голов за национальную команду.

«Конечно, побьёт. При новом тренере, без тренера — побьёт!» — сказал он.

На чемпионате Европы 2020 года сборная России заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф. Дзюба провёл три матча и забил один мяч.

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