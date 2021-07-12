Матыцин назвал сроки назначения нового наставника сборной России по футболу

«Новый наставник будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира. Национальную команду должен тренировать тренер с опытом такой работы, который сумеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учётом традиций и современных тенденций российского футбола», — цитирует Матыцина ТАСС.
Напомним, 8 июля Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который тренировал национальную команду с 2016 по 2021 год.
На чемпионате Европы 2020 года сборная России заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф.
Ранее сообщалось, что Черчесов обратился к болельщикам сборной России по футболу.