Матыцин назвал сроки назначения нового наставника сборной России по футболу

Министр спорта Олег Матыцин рассказал, когда будет назначен новый главный тренер сборной России по футболу.

Министр спорта Олег Матыцин рассказал, когда будет назначен новый главный тренер сборной России по футболу.

«Новый наставник будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира. Национальную команду должен тренировать тренер с опытом такой работы, который сумеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учётом традиций и современных тенденций российского футбола», — цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, 8 июля Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который тренировал национальную команду с 2016 по 2021 год.

На чемпионате Европы 2020 года сборная России заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Черчесов обратился к болельщикам сборной России по футболу.