Черчесов обратился к болельщикам сборной России по футболу

«Завершился пятилетний этап работы нашего тренерского штаба в сборной России. Он включил в себя множество ярких интересных событий, главное из которых — чемпионат мира 2018 года в России. Как сказал один знакомый журналист, мы тогда превратили «сборную в страну», а «страну в сборную», — написал Черчесов в Instagram.

Он отметил, что потом было много интересных матчей и уверенная квалификация на Евро-2020, но при этом он понимает, что сборная неудачно выступила на турнире.

«Слова благодарности адресую всем, кто в течение пяти лет был рядом с нами, и тем, кто проявлял неравнодушие к игре нашей команды, будь то поддержка или критика. До встречи! Болейте и поддерживайте сборную России!» — добавил специалист.

Черчесов возглавлял национальную команду с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 сборная под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев заявил, что Черчесов много дал ему не только в футбольном плане, но и в человеческом.