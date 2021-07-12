Кузяев: Черчесов много дал мне не только в футбольном плане, но и в человеческом

«Мы неудовлетворительно выступили, и виноваты все. Не только тренер, не только отдельный игрок. Виновата вся команда. Все мы выступили плохо. Но я благодарен Станиславу Саламовичу за его поддержку и доверие — он много дал мне не только в футбольном плане, но и в человеческом. Считаю, при нём я по-новому раскрылся, получил огромный опыт к дальнейшему развитию. Он много сделал для каждого из нас и для сборной», — приводит слова Кузяева Sport24.

Черчесов возглавлял национальную команду с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 сборная под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее Кузяев заявил, что не считает катастрофой результат сборной России на Евро-2020.