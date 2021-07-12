Кузяев не считает катастрофой результат сборной России на Евро-2020

«Вся команда переживала. Мы очень хотели выйти из группы, порадовать страну, болельщиков. Могу сказать, что все выкладывались на максимум. Даже со стороны тренерского штаба не было претензий, что кто-то не пахал на поле. Да, не получилось. Нужно сделать выводы. Всем. И в отборе на чемпионат мира не допускать подобных ошибок», — приводит слова Кузяева Sport24.

Он отметил, что не считает катастрофой результат команды на Евро.

«Не могу назвать конкретную причину, почему мы не играли ярко. Оставлю это экспертам. Пусть они выясняют, почему так происходит. Могу сказать точно, что никакого страха у нас не было. Хотели играть. Но не получилось. Да, заняли последнее место в группе, но, повторюсь, не считаю это катастрофой. Сейчас в отборе на чемпионат мира мы неплохо идём, хотя и проиграли Словакии на выезде. Считаю, что есть положительные моменты в нашем футболе», — добавил Кузяев.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.

Ранее сообщалось, что РФС расторг контракт с Черчесовым.